В Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет: подробности от полиции Инцидент произошел во время митинга возле ОП

15:35, Сегодня

В центре Киева 30 июля полиция обнаружила возле Офиса президента подозрительную сумку, на место были вызваны взрывотехники.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.

"Сегодня около Офиса президента проходит митинг сообщества ЛГБТ, правоохранители обеспечивают общественный порядок. Они обнаружили там подозрительный предмет, это была сумка. Вызвали туда коллег-взрывотехников, которые осмотрели эту сумку. Но, к счастью, нашелся владелец, который сообщил, что просто оставил сумку и ненадолго отошел. Все обошлось спокойно, угрозы жизни и здоровью граждан нет", - сообщила она.

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Напомним, 28 июля в полицию поступило сообщение о заминировании Чернобыльской атомной электростанции и возможном взрыве. Подразделения полиции совместно с СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны. Сообщение оказалось ложным.

6 июля анонимный "телефонный террорист" якобы заминировал здание Киевской городской администрации. Сообщивший об этом потребовал выкуп в биткоинах.

Отметим, что заведомо ложные сообщения о подготовке взрыва являются уголовным преступлением, которое предусматривает лишение свободы от 2 до 6 лет.