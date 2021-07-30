Стычки на митинге возле Офиса президента: в полиции рассказали о задержанных На задержанных составили протокол за мелкое хулиганство

18:01, Сегодня

В центре Киева во время митинга возле Офиса президента 30 июля полицейские задержали нескольких участников, которые провоцировали конфликт.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.

"Сегодня во время проведения митинга возле Офиса президента два участника устроили словесный конфликт, нецензурно высказывались в сторону правоохранителей и граждан. На замечание прекратить действия молодые люди не реагировали. Полицейские остановили действия правонарушителей и доставили их в районное отделение полиции. На них составлен протокол по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях, мелкое хулиганство. Впоследствии ситуация с провоцированием конфликта повторилась с другими активистами, сейчас правоохранители доставляют активных участников в районное управление", - сообщила она.

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По словам Гирдвилис, в полиции будут "уточнять информацию об этих участниках и их количестве, и что им будет квалифицировано".

Фото - Reuters

Фото - Reuters

Фото - Reuters

Напомним, 30 июля в Киеве возле Офиса президента прошла акция представителей ЛГБТ-сообщества в поддержку правительственного законопроекта №5488 об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Также к Офису президента пришли противники движения за права ЛГБТ.

Отметим, что на месте проведения акции полиция обнаружила подозрительную сумку. На место инцидента вызвали взрывотехников, которые проверили ее. Вскоре нашелся владелец, который сообщил, что просто оставил сумку и ненадолго отошел.