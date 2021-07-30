К 30-летию независимости Украины: в Киеве открылась уникальная выставка Партнером мероприятия стала компания SCM

19:13, Сегодня

30 уникальных произведений искусства к 30-летию украинской независимости представили в Центре современного искусства М17 30 июля в рамках масштабного арт-проекта журнала Vogue Ukraine.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", 30-летию независимости Украины посвятили выставку Futurespective. Все работы стали основой коллекционного выпуска Vogue.

"Каждый год журнал Vogue Ukraine выпускает арт-номер, ежегодно он выходит летом, но в этом году по случаю 30-летия независимости Украины он будет такой расширенный. Это как презентация арт-номера", - рассказала куратор выставки Светлана Старостенко.

Художник Виталий Кравец занимается безысходностью экологического будущего планеты. Его картина - "Трактор-невеста" - отражает завтрашний день иронично. Большая машина в свадебном платье иллюстрирует наивность людей, объясняет художник. Ведь человечество считает себя незаменимой составляющей Вселенной, однако с этим можно поспорить - Земля вращалась и без нас.

А вот художница Алевтина Кахидзе видит людей в будущем растениями.

"На самом деле растения отличаются от людей и от животных. Они толерантны, потому что они не бегают и они не сопротивляются. Растения просто должны стать субъектами вместе с людьми и тогда люди тоже выживут вместе с ними", - говорит Кахидзе.

Художница Дария Алешкина убеждена, что будущее - в традициях. Только так можно окунуться в безграничный футуристический водоворот.

"У меня будущее связано с прошлым и с тем, что мы должны обратиться к нашим традициям, мы должны передать это нашему поколению и в этом наша сила. Я все свое творчество базирую на наших традиционных символах", - рассказала она.

Мероприятие прокомментировала также редактор отдела культуры журнала Vogue Дарья Слободяник:

"Художники - во-первых, очень чувствительные люди. Они очень чувствуют то, что сейчас происходит в мире, даже наши эмоции. Во-вторых, они в определенном смысле визионеры - я в этом абсолютно уверена - знают больше, чем мы, о будущем и о мире".

Партнером уникальной выставки стала инвестиционная компания SCM. Именно благодаря ее поддержке будущее доступно для каждого уже сегодня.

"Все бизнесы SCM очень сфокусированны на то, чтобы приближать будущее, причем лучшее будущее. Этот проект Vogue не просто об искусстве, он не просто посвящен 30-летию независимости. Это попытка заглянуть на 30 лет вперед, и нам эта философия очень близка", - отметила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Ранее украинская редакция всемирно известного модного журнала Vogue представила уникальное издание с успешными украинками. В книге собраны лучшие кадры, биографии и цитаты из интервью. Всего шестьдесят героинь, среди которых София Ротару, Мила Йовович, Джамала... Известны артистки, писательницы, художницы, модели, балерины размышляют о карьере и семье, публичности и своем понимании счастья.