Время бить тревогу: политолог жестко высказался об опросе про "один народ" с Россией Геннадий Друзенко поставил диагноз украинскому обществу

14:34, Сегодня

Опрос социологической группы "Рейтинг", в котором значительная часть украинцев поддержала тезис президента России Владимира Путина о "едином народе", свидетельствует о том, что "время бить тревогу".

Такое мнение высказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" политолог Геннадий Друзенко.

"Для меня бесспорно, что время бить тревогу. Да, есть претензии к формулировке вопроса, как правило, вопросы должны быть сформулированы однозначно. То, что значительная часть украинцев готова согласиться с этим тезисом, говорит о том, что "что-то не так в Датском королевстве", то есть, что эта идеология, ставка выстраивания идентичности, которая выстраивалась 7 лет, не сработала", - заявил эксперт.

Читайте также: В стиле 1939 года: Илларионов объяснил, кто вдохновил Путина на статью об Украине

Как подчеркнул политолог, больше всего поражает в этой выкладке, что "наибольшая группа, которая согласилась с тезисом Путина – это группа молодых людей, которые никогда не жили в Советском Союзе, 18-28 лет, они родились, когда Украина уже была независимой".

"Это как диагноз, который говорит о том, что ваш организм дал сбой, и нужно искать лекарства. Можно сто раз обвинять Путина и российскую пропаганду, но вряд ли мы сейчас что-то можем изменить в Москве", - отметил Друзенко.

Читайте также: Мнение об "одном народе" навязывается российской пропагандой — политолог

Отметим, что результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года, в частности, показали, что 55% опрошенных не согласились с недавним заявлением Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% с этим согласны. На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона более 70% не согласны с этим.

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства". Президент РФ подчеркнул, что и русские, и украинцы, и белорусы "являются наследниками Древней Руси". Также Путин утверждает, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией".

"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней", - говорится в статье.

Статья Путина вызвала большой резонанс, ее прокомментировали многие политики, журналисты, лидеры мнений - не только в Украине, но и в самой России.