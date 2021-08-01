Готовые продукты опасны: украинцам дали совет, как покупать еду в кулинарии Максим Несмиянов рассказал, как выяснить, свежие ли продукты в магазине

19:57, Сегодня

Чем опасна готовая кулинария в магазинах, рассказал в программе "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Никто вам сертификат качества никогда не даст, декларацию качества на продукцию дадут, обязаны дать до покупки товара. Это еще называется "заборный лист", там указано - что за продукция, в каком объеме сделана, согласно каким нормативным документам, в каком температурном режиме, срок реализации. Если этой информации нет – перед вами просрочка, закрываете вопрос и уходите. Следующий лайфхак. Допустим, вы "оливье" хотите взять или окрошку, написано по документам килограмм, а вы видите, что далеко не килограмм там. Вы просите взвесить на весах ведро этого "оливье", вы видите, что там два с копейками, это о чем говорит? Что просроченный салат помешали со свежим и продают людям", — рассказал он.

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Также эксперт предупредил об опасности готовых продуктов на гриле и дал полезный совет насчет тары.

"Если вы любите гриль, он хранится до 6 часов без холодильника. Что мы видели в супермаркете? Люди, которые должны это знать, как алфавит, не знают! Люди все это во время обеда берут, а еще если дать им скидку, то вообще за милую душу. А еще возникает вопрос, из какой курицы сделали этот гриль, была ли в салате качественная колбаса. И таких историй очень много. Еще момент, когда вам что-то отаривают, вы должны понимать, что пластмассовая посуда должна отариваться, смотрите, чтобы весы были, например, минус восемь грамм. И не выкидывайте чек. Я бы не рекомендовал покупать такую продукцию старше шести часов", — сказал он.

Ранее Максим Несмиянов рассказал, как продавцы на рынках обсчитывают и обвешивают покупателей, и объяснил, как не стать жертвой обмана. "Я обычно подхожу и кладу на весы свой телефон. Для меня это контрольный вес. Если я вижу, что он на весах весит больше, то я предлагаю решить проблему по-хорошему или по-плохому", — поделился он.

Также эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик рассказывала, чем может быть опасна уличная еда.