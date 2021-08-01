Как включиться в работу после отпуска: советы психолога Специалист посоветовала на время отпуска менять обстановку

22:21, Сегодня

Как войти в рабочий режим после отпуска, рассказала в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" психолог Анна Денисова.

"Из своего жизненного опыта – лучше всего перед тем, как возвращаться к трудовым будням, обязательствам, важно вспомнить о том, ради чего я работаю именно на этой работе, что мне доставляет психологическое удовлетворение. Может быть, это общение с коллегами, может быть, это зарплата, которую я смогу потратить на какие-то радости в жизни. Настрой начинается с того, чтобы вспомнить, почему я выбрал эту работу, что в ней позитивного. С такими мыслями просыпаешься с другим настроением и возвращаешься на работу. Нужно посмотреть внутрь себя и определить, что принесет радость. Для кого-то это купить новую вещь, для кого-то – вернуться за несколько дней до работы и настраиваться дольше, для кого-то нет вообще необходимости настраиваться, потому что человек и не выпадал из работы и косвенным образом участвовал в процессах. Общего рецепта нет", — сказала она.

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Психолог посоветовала на время отпуска сменить обстановку, а не сидеть дома.

"Недавно я читала статью о том, что человеку для того, чтобы нормально отдохнуть, нужно 4 недели отпуска, именно полного выключения из рабочего процесса. В наших реалиях это сложно, но, если у вас есть возможность выйти из всех рабочих процессов, это будет идеально. Нашему мозгу и нервной системе нужен отдых, а это прежде всего смена деятельности, местоположения, окружения. Оставаясь дома, мы остаемся в том же пространстве, с теми же проблемами, занимаемся хозяйством. Выйти из этого - самый лучший способ. По возможности надо выезжать", — сказала она.

Ранее психолог Ани Амбарцумян рассказывала, как карантин может повлиять на психику людей. "Если у кого-то в первый раз были какие-то стрессовые ситуации, потеря близких и так далее – конечно, это вызовет так называемую ретравматизацию, то есть будет травмировать вторично", — предупредила она.

Также психолог Вера Романова объясняла, почему за последний год украинцы в 4 раза больше обращались за психологической помощью.