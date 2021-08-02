Нападения России на Украину в августе не будет — политик объяснил причины Российский оппозиционер Дмитрий Гудков рассказал, когда более вероятны агрессивные действия России

10:35, Сегодня

Россия в августе не начнет широкомасштабную войну с Украиной, заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Я считаю, что в августе риски значительно ниже. В России период отпусков, это раз. Во-вторых, наше политическое руководство готовится к тому, что у нас ошибочно называют выборами, я это называю процедурой странного голосования. Так что российским властям сейчас не до этого. Более того, я уверен, что граждане России не поддержат никакую агрессию России к Украине, это показали и соцопросы, проведенные летом: главный страх россиян – это риск войны", — сказал он.

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Гудков назвал время, которое будет более опасно для Украины.

"Я ничего не жду от августа плохого в этом смысле. Если и ожидать какого-то неадекватного поведения российских властей – то это ближе к выборам 2024 года, хотя я уверен, что никакая военно-политическая авантюра не даст Путину политических дивидендов", — сказал он.

Ранее российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что антиукраинская пропаганда в России в последние годы приобрела "безумный масштаб". Таким образом он прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Мне кажется, что эта точка зрения уже просто всем надоела. Уже разговоры о том, как "бандеровцы обижают русских", "распинают мальчиков" и "не дают русским людям говорить по-русски", немножко достали всех. Но представление о том, что украинцы плохие люди, что они злобные и жадные, склонны к обману, к сожалению, внедрилось в сознание многих граждан России", — сказал политик.

Кроме того, экс-замминистра финансов России, публицист Сергей Алексашенко рассказал, какую ошибку делают эксперты, когда анализируют действия Владимира Путина.