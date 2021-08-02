Электронные паспорта приравняют к бумажным: мнение эксперта Павел Белоусов рассказал, чем удобны нововведения

11:29, Сегодня

Электронные паспорта в Украине приравняют к бумажным с 23 августа. Когда произойдет полный переход на цифровые документы, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам цифровой безопасности Павел Белоусов.

"Мировая практика говорит, что нельзя забывать о людях, которые не пользуются цифровыми технологиями, поэтому документы в бумажном виде также будут. Но мы понимаем, что все развивается и диджитализируется, и это вопрос времени, когда все на это перейдут. Главное условие для этого — удобство, скорость и доступность, и это будет движущей силой для того, чтобы все цифровые инновации быстрее вводились", — сказал он.

Читайте также: Нардеп назвал важное условие при внедрении электронных паспортов в Украине

Также с августа Украина переходит на электронные чеки. Эксперт объяснил, почему это удобно.

"В бумажном чеке есть ID транзакции, запись о переводе денег и вся остальная техническая информация — она сохраняется, а на чеке просто дублируется. И когда будет введен электронный чек, человек будет их получать на свой номер, и можно будет в любой момент их подтянуть. Все это будет, оно уже работает, и я видел уже такие случаи, когда вместо бумажного чека на телефон приходит электронный. Его можно загрузить и хранить у себя, в облаке и так далее. Это удобно, потому что если у меня есть стопка бумажных чеков, я не могу сделать по ним поиск, нажав Ctrl+F", — сказал он.

Читайте также: Украина запустит международные сертификаты вакцинации — подробности от Минздрава

Напомним, с августа изменились требования к фискальным чекам. Теперь после расчета в кассе магазина банковской картой чек сохранится в приложении клиента. Туда же могут попадать документы о гарантии.

А уже с 23 августа электронные паспорта приравняют к бумажным. Это значит, что будет разрешено использовать цифровые версии внутренних ID-паспортов, загранпаспортов и других документов, содержащих информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или о зарегистрированном месте жительства.