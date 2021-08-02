По делу Чауса готовится ходатайство генпрокурору: подробности от адвоката Ростислав Кравец рассказал подробности о статусе и состоянии здоровья экс-судьи

11:39, Сегодня

По делу экс-судьи Николая Чауса готовится ходатайство в Офис генпрокурора, рассказал его адвокат Ростислав Кравец в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Вчера мне удалось его найти, пообщаться и обсудить ситуацию, которая сложилась. Сейчас мы будем готовить ходатайство в Офис генерального прокурора относительно смены подследственности дела. В принципе, оно уже готово, сейчас его коллеги дорабатывают, и я размещу его в открытом доступе, чтобы не было никаких злоупотреблений. Вчера мне удалось ознакомиться с материалами досудебного расследования, в частности, с ходатайством об избрании меры пресечения, подозрения. Я по тому делу не был его адвокатом, но вчера после обеда смог получить от НАБУ эти документы. Так что сейчас будем к этому готовиться. У меня есть еще несколько вопросов к нему о тех документах, которые я увидел, и дальше будем работать", — сказал он.

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Адвокат рассказал о статусе и физическом состоянии Чауса.

"Что касается статуса: в НАБУ, где расследуется дело о взятке, он подозреваемый, а в СБУ, где расследуется дело о его похищении, он фактически потерпевший. Сейчас он не является задержанным. Что касается его физического состояния - когда мы вчера общались, я не медик, но мне показалось, что выглядит он нехорошо. Это, мягко говоря. Когда я у него был и хотел, чтобы он пообщался с женой с моего телефона, следователи СБУ просили этого не делать в связи с требованием безопасности — чтобы нельзя было установить его местонахождение. Из того, что я узнал от господина Чауса, ему действительно может грозить опасность. Я думаю, что власти пусть хоть СНБО собирают, но решат, что дальше делать с этим делом", — сказал он.

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Напомним, экс-судью Днепровского райсуда Николая Чауса обвиняют во взяточничестве. В августе 2016 года он получил 150 тысяч долларов за принятие нужного решения по делу о торговле наркотиками. Деньги закатал в трехлитровую банку и закопал во дворе.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины. В апреле 2021 года власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса.

В прошлую пятницу, 30 июля, бывшего судью нашли и задержали в селе в Винницкой области.