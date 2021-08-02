Во Львове влюбленные погибли из-за упавшего дерева: подробности Пара на свидании погибла во время грозы

12:47, Сегодня

20-летний парень и 18-летняя девушка погибли во время вчерашнего урагана во Львове — на них упало дерево. Подробности рассказала львовская корреспондентка телеканала "Украина 24" Александра Стасишин в программе "Сегодня Новости".

В Стрыйском парке дерево упало на молодых людей, которые в момент урагана сидели на лавочке. Известно, что ветер расколол две большие ветви, одна упала с высоты 10 метров, другая 14. Удар был такой силы, что повалил даже огромный металлический фонарь. 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли на месте. Известно, что у них было свидание, на месте журналисты увидели букет цветов. Скорую и спасателей вызвала прохожая, но по приезде медики констатировали смерть.

"В результате сильного ветра произошло падение ветви дерева. Ветка упала на людей, сидевших на скамейке. Спасатели с помощью бензопилы разрезали ветку дерева и освободили тела погибших", — сообщил представитель управления ГСЧС во Львовской области Игорь Курус.

Читайте также: В Ивано-Франковской области самолет упал на жилой дом: подробности

Вокруг места трагедии пять поваленных деревьев. По предварительной информации, в одно из них попала молния и при падении оно задело клен. Откололись две гигантские ветви и убили двух человек

"Стволовых повреждений дерево не имело, у него откололась ветка на высоте около 10 м, соответственно, увидеть подобный эффект в принципе сложно. На дереве нет признаков гниения", — сказала начальник управления экологии Львовского городского совета Александра Сладкова.

Известно, что погибшая — студентка одного из львовских вузов, а ее парень — Андрей Свояк, курсант, заканчивал 1-й курс Национальной академии сухопутных войск. Через неделю у него должны были начаться каникулы. Сегодня на территории учебного заведения в знак траура приспустили флаги.

"Учился он на факультете ракетных войск и артиллерии, был будущим артиллеристом, был на хорошем счету, неплохо учился, был ответственным. Были занятия плановые, сдачи экзаменов, зачетов, вчера был выходной день. Он проживал за пределами академии, потому что он является военнослужащим по контракту, имеет право — это было его свободное время от службы, он проводил его по своему усмотрению, как мы все знаем - с девушкой", — рассказал представитель Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного Антон Миронович.

Читайте также: Убийство девочки под Харьковом: соседи рассказали подробности о подозреваемом

Добавим, по предварительной информации Львовского городского совета, в результате ночной непогоды зафиксировано 75 поваленных деревьев, 31 обрыв по внешнему освещению, повреждено 8 авто, две крыши и один МАФ. Также упал один рекламный щит. В полиции смерть молодых людей квалифицировали как несчастный случай.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала на своей странице в Facebook, что погода в Украине 3 августа принесет ослабление жары. Максимальная температура воздуха достигнет +28 градусов. По ее словам, атмосферный фронт во вторник зацепит восток и юго-восток, поэтому там вероятные кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах. А уже со среды станет больше шансов у кратковременных периодических дождей с грозами.