В Киеве анонсировали новую волну коронавируса: готовимся к худшему сценарию Ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах - школах и вузах

17:42, Сегодня

Киев готовится к "худшему сценарию" новой волны коронавируса COVID-19. Чтобы его избежать, акцент будет делаться на вакцинацию.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, в Киеве ожидается увеличение заболеваемости именно в организованных коллективах - школах, вузах - поэтому акцент на прививке педагогического состава сегодня номер один.

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На вопрос насчет подготовки к локдауну осенью, Рубан ответил:

"Уже три недели идет подготовительная работа по строгому режиму, который может быть при наихудшем сценарии коронавируса. Но у нас еще есть возможность провести и сформировать иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть красную зону. Поэтому Киев сегодня уже готовится к третьей волне, меры проводятся во всех жизненно важных сферах".

Как отметил чиновник, сегодня Киев "готовится к худшему сценарию, но если мы сделаем акцент на прививке, то этого сценария не будет".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что медицинская инфраструктура Украины готова к возможной новой волне коронавируса осенью, но количества вакцины пока недостаточно.

"Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. В отношении больниц, койко-мест, количества скорых, в отношении зарплат врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже. В отношении больниц и кислорода, я считаю, мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны. У нас не была построена инфраструктура, как в других странах, и поэтому мы строили быстро и много. Если у нас есть 90 тыс. коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тыс., я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", - сказал президент.

Данные Минздрава по заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 2 августа: