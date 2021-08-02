В Украине могут ввести новые ограничения из-за коронавируса: детали от "слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал, какие меры по борьбе с COVID-19 обсуждают в правительстве

19:33, Сегодня

В Украине могут ввести ограничения для учебных заведений, ресторанов, ночных клубов и других мест массового скопления, в которых большинство персонала не вакцинировано против коронавируса.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. На вопрос насчет возможных ограничений, Радуцкий ответил:

"Это еще не принято, но рассматривается Кабмином, что, например, если в школе 80% учителей не вакцинированы, то школу могут перевести на онлайн-обучение. Но, к счастью, у нас пока нет ухудшения эпидемической ситуации. Во-вторых, это могут быть места большого скопления людей - рестораны, ночные клубы. Там также может быть ограничение, обязательно 80% персонала должны быть вакцинированы. Но это пока как вариант, это не решение правительства и еще не принималось как некое правило".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что медицинская инфраструктура Украины готова к возможной новой волне коронавируса осенью, но количества вакцины пока недостаточно.

"Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. В отношении больниц, койко-мест, количества скорых, в отношении зарплат врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже. В отношении больниц и кислорода, я считаю, мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны. У нас не была построена инфраструктура, как в других странах, и поэтому мы строили быстро и много. Если у нас есть 90 тыс. коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тыс., я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", - сказал президент.

Данные Минздрава по заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 2 августа: