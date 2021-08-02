Технология ухода за детьми изменилась: Комаровский назвал ошибки современных матерей Как отметил врач, материнство перестало быть подвигом

23:01, Сегодня

Проблемами современных матерей является то, что они зачастую "строят из себя женщин-героинь", впадают в депрессию или становятся рабами собственных детей.

Об этом рассказал в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"За 20 лет технология ухода за детьми, технология поведения взрослых изменилась самым решительным образом. Материнство, родительство перестало быть подвигом. Вы имеете возможность обеспечить ребенку климатическую технику, имеете возможность не стоять раком и не стирать, не готовить, у вас есть новейшие системы детской безопасности. У вас есть условия путешествовать с детьми любого возраста. Это все поменялось. Казалось бы, размножайся и радуйся", - сказал он.

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При этом Комаровский отметил, что современные мамы "вместо того, чтобы рожать детей и путешествовать с ними, заниматься с ними спортом, развивать их, сплошь и рядом впадают в депрессию, перестают быть женщинами, обмениваются страшилками в соцсетях, ищут у детей болезни, становятся рабами собственных детей".

"И я понимаю, что мне не сопли и понос (у детей – ред.) надо лечить. Самое сложное – научить молодую женщину, которая стала мамой, чтобы она перестала строить из себя женщину-героиню, не перестала быть женщиной, сохранила красоту, либидо, выспалась, заставила мужа принимать околодетские решения, никогда не соглашалась на беременность, если он этого не хочет и не просит. Потому что беременность – это совместный процесс… Этому всему надо учить, чем я и занимаюсь", - отметил врач.

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Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" дал совет родителям насчет аллергии на продукты у маленьких детей.

"Все эти шоколадки и клубнички надо дать ребенку на этапе формирования иммунной системы, чтобы еще недозревшая "зеленая" иммунная система познакомилась с кусочком шоколадки, и тогда в три года она будет к этому относиться нормально. Поэтому, если у мамы, у папы, аллергия на рыбу, то микрокусочек рыбы надо дать ребенку в 4 месяца. И его иммунная система познакомится, и он сможет всю жизнь потом эту рыбку есть", - отметил Комаровский.