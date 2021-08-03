Белорусского активиста нашли повешенным в Киеве: подробности от полиции Рассматривается версия убийства, замаскированного под суицид

10:42, Сегодня

Глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов найден повешенным в парке недалеко от места проживания. 2 августа вечером девушка Виталия сообщила, что он ушел на пробежку и не вернулся. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

"Есть официальное заявление на нашем сайте. Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который вчера исчез в Киеве, нашли сегодня повешенным в одном из киевских парков возле места его проживания. Личные вещи были изъяты с места происшествия, нами начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, "умышленное убийство", - рассказала спикер.

Гирдвилис отметила, что среди прочих версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид.

"Сейчас проверяются все версии, в том числе версия убийства, замаскированного под суицид. Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер безопасности, проведения соответствующих экспертиз и следственных экспериментов", - сказала Гирдвилис.

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Полиция обращается ко всем знакомым Шишова предоставить всю известную информацию.

"Также полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и так далее. Если будет известна детальная информация, просим обращаться по телефонам на нашем сайте или номеру "102", - сказала Гирдвилис.

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Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и предоставлением помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.