Найти убийц Шишова это тест для Украины - Климкин Экс-министр иностранных дел выразил соболезнования родственникам белорусского оппозиционера

11:19, Сегодня

Найти возможных убийц главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова - это тест для Украины. Об этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин написал на своей странице в Facebook.

Климкин выразил соболезнования родным и близким Шишова.

"Убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома" Виталия Шишова - это прежде всего трагедия для его родных и близких. Мои искренние соболезнования. Для меня лично это тоже трагедия для всех нас", - написал политик.

По словам Климкина, украинские спецслужбы должны следить за белорусскими оппозиционерами на территории Украины.

"Кто будет доверять нам, если у нас убивают руководителей белорусской оппозиции? Можем ли мы доверять сами себе и своим спецслужбам? Они должны следить за руководителями оппозиции режиму Лукашенко на нашей территории, не так ли? Режима, который уверенно дрейфует к северокорейскому, пытаясь арестовывать даже своих спортсменов, возвращая их с Олимпиады", - считает Климкин. Для нас это также и тест - на способность найти убийц и заказчиков, а главное - защитить нас и наших друзей. Можно сколько угодно говорить о достижениях к 30-й годовщине Независимости, но безопасность - это ключевая основа государственности".

Климкин назвал возможное убийство Шишова "большим, чем преступление против лидера белорусской оппозиции".

Напомним, 26-летний Виталий Шишов найден повешенным в парке недалеко от места проживания. 2 августа вечером девушка Виталия сообщила, что он ушел на пробежку и не вернулся.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается верификацией беженцев из Беларуси и предоставлением помощи гражданам, пострадавшим от режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.