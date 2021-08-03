"Если семья крутится вокруг ребенка - это плохо" - Комаровский Так называемый киндероцентризм, считает доктор, должен быть не на уровне семьи, а на уровне государства

13:41, Сегодня

Семье нельзя концентрироваться исключительно на ребенке, от этого страдает сам ребенок. Такое мнение в эфире программы "Первые" на канале "Украина 24" высказал доктор Евгений Комаровский.

Врач назвал такое явление "киндероцентризмом", по его мнению, не семья, а государство должно быть сосредоточено на таких принципах.

"Самая большая ошибка – это то, что доктор Комаровский что-то учит про детей. Главная моя задача – это научить жизни семью с детьми. "Киндероцентризм" должен быть на уровне государства. "Киндероцентрическое государство" – это модель страны, о которой я мечтаю, где каждое государственное решение рассматривается сквозь призму детства. Вот от этого решения зависит то, что изменится для детей, как изменится будущее нашей страны. Когда лучшая дорога ведет не в президентскую резиденцию, а в условно детский центр развития", - сказал доктор.

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Комаровский предостерег родителей от того, чтобы они сосредоточивали внимание только на ребенке.

"А вот что касается семьи, "киндероцентризм" убивает семью. Семья должна жить интересами семьи. Если семья крутится вокруг ребенка, ребенку плохо. Ребенок должен знать, что всем должно быть хорошо. Пришел я с работы, принес шоколадку. Я не могу себе представить, что мой ребенок схватит шоколадку и убежит к себе в комнату есть. Он должен поделиться с братом, с мамой, с папой – этому надо учить детей", - сказал Комаровский.

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Напомним, ранее в эфире программы "Первые" Комаровский рассказал, что проблемами современных матерей является то, что они зачастую "строят из себя женщин-героинь", впадают в депрессию или становятся рабами собственных детей. "Материнство, родительство перестало быть подвигом. Вы имеете возможность обеспечить ребенку климатическую технику, имеете возможность не стоять раком и не стирать, не готовить, у вас есть новейшие системы детской безопасности. У вас есть условия путешествовать с детьми любого возраста. Это все поменялось. Казалось бы, размножайся и радуйся", - сказал он