Экс-следователь о гибели Шишова: есть признаки, что к этой смерти причастны другие Чтобы установить истину, необходимо проверить максимальное количество версий, отметил Сергей Горбатюк

16:47, Сегодня

Гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова имеет признаки умышленного убийства. Если смерть была насильственной, замаскировать ее под самоубийство очень сложно.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"В начале расследования, чтобы достичь результатов и установить истину, необходимо выяснить максимальное количество версий, их качественно отработать, и после этого мы можем манипулировать не догадками, а точной информацией... Без сомнения, кроме самоубийства, отрабатывается версия о преднамеренном убийстве. Именно первоочередные следственные действия дадут понимание - есть признаки убийства или нет. В первую очередь, конечно, это и осмотр события, и судебно-медицинское исследование. Оно четко скажет, были ли посторонние люди, помогали ли этой смерти, или она наступила в результате самоубийства. Но на сегодняшний день достаточно признаков того, что к этой смерти могут быть причастны другие лица", - отметил он.

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Комментируя версию о причастности к гибели Шишова спецслужб Беларуси, экс-начальник управления спецрасследований ГПУ заявил:

"Сама версия о причастности может существовать, учитывая появление недавно пленок, которые касались Шеремета - записи разговоров сотрудников КГБ, которые говорили, что надо в отношении его принять меры по указанию руководства государства. Это доказывает, что такая версия имеет право на жизнь и должна исследоваться" .

На вопрос, можно ли полностью скрыть следы, если это убийство, Горбатюк ответил:

"В первую очередь надо подавить волю к сопротивлению, то есть человек в любом случае будет сопротивляться. Это либо будут признаки телесных повреждений, или признаки какого-то ядовитого вещества, что устанавливает судебно-медицинская экспертиза. То есть признаки, как перебивали сопротивление человека, однозначно будут установлены. Главное - качественно провести судебно-медицинскую экспертизу, соответствующие гистологические исследования... В частности, та же веревка, которую он не брал с собой и не мог где-то взять, тоже может быть одним из косвенных доказательств".

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Напомним, глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из парков Киева недалеко от места проживания. Накануне вечером девушка Виталия сообщила, что он ушел на пробежку и не вернулся.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Проверяется, в том числе, версия убийства, замаскированного под суицид.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и предоставлением помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.