В Украине половина семей не выдерживают испытания первым ребенком – доктор Комаровский "Как только мама высыпается, у нее есть молоко, либидо и желание что-то делать", - заявил доктор

16:48, Сегодня

В Украине 50% семей не выдерживают испытания первым ребенком, и это происходит потому, что мужчины полностью оторваны от процесса принятия околодетских решений.

Об этом в эфире программы «Первые» на телеканале «Украина 24» заявил доктор Евгений Комаровский.

«Страшные цифры. В нашей стране 50% семей не выдерживают испытания первым ребенком. А если глубже копнуть, то 70% семей просто теряют любовь. Просто ребенок убивает отношения между мужчиной и женщиной. И люди живут вместе годами, потому что «ну, у нас же совместный ребенок». Они не понимают, что такое настоящее счастье и т.д. И это происходит только потому, что вы не знаете, как себя вести, что мужчины полностью оторваны от процесса принятия околодетских решений. После возвращения из роддома, когда в доме все закрыто, ребенок орет, она выгоняет мужа из постели, потому что он мешает ей ухаживать за ребенком ночью. Когда он приходит домой с работы, его встречает невыспавшаяся несчастная зомби с орущим ребенком на руках», - заявил Комаровский.

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Почему ребенок орет, задается вопросом доктор, его не устраивает что-то, у него проблемы – ему некомфортно, он хочет есть.

«У нашей женщины есть только две вещи – ребенок орет, потому что замерз или потому что проголодался. Он вместо 800 граммов молока съедает 1,5 литра, у него болит живот, он орет, она что делает – кормит его. Когда отец подходит к ребенку, прибегают три коршуна - мама и две бабы, которые говорят: иди отсюда, мы тут сами разберемся. Они его сами отгоняют. И его это устраивает, потому что мужчине очень тяжело влазить в ситуацию, в которой он ничего не понимает. Если вы в ХХI веке все сделали правильно, если есть возможность, чтобы ребенок спал в чистой прохладной комнате, если он не перегревается, не переедает, каждый день получает физические нагрузки, массаж, гимнастику, то ребенок спит 6-8 часов ночью. Тогда высыпается мама. Как только мама высыпается, у нее есть молоко, либидо и желание что-то делать», - отметил доктор.

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В эфире программы "Первые" на канале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский заявил, что семье нельзя концентрироваться исключительно на ребенке, от этого страдает сам ребенок.

Врач назвал такое явление "киндероцентризмом", по его мнению, не семья, а государство должно быть сосредоточено на таких принципах:

"Самая большая ошибка – это то, что доктор Комаровский что-то учит про детей. Главная моя задача – это научить жизни семью с детьми. "Киндероцентризм" должен быть на уровне государства. "Киндероцентрическое государство" – это модель страны, о которой я мечтаю, где каждое государственное решение рассматривается сквозь призму детства. Вот от этого решения зависит то, что изменится для детей, как изменится будущее нашей страны. Когда лучшая дорога ведет не в президентскую резиденцию, а в условно детский центр развития".