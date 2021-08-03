Приятель Шишова о его гибели: основной мотив – политический Валерий Слепухин рассказал, как белорусские переселенцы восприняли известие о гибели активиста

17:32, Сегодня

Гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова является убийством по политическим мотивам.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" приятель погибшего Шишова – общественный активист, переселенец из Беларуси Валерий Слепухин.

"Основной мотив был политический, поскольку в личной жизни у него вопросов не было... Он вел абсолютно адекватный образ жизни, и ничто не свидетельствовало о том, что могут быть определенные трудности... Я надеюсь, что убийцы будут найдены, но пока не знаю, будет ли это возможно", - сказал он.

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Слепухин рассказал, как переселенцы из Беларуси отреагировали на смерть Шишова:

"Во многих чатах говорят, что здесь небезопасно, многие рекомендуют ехать по возможности дальше - в Польшу или Литву. Но многие белорусы здесь чувствуют комфорт и близость культуры, поэтому остаются. Безопасность в состоянии гибридной войны, которую ведет Украина... сложно сказать, что тут безопасность. Но многие белорусы чувствовали себя тут намного легче, чем в Беларуси. Я надеюсь, что не будет массового оттока белорусов, которые находятся в Украине. Но это будет мощный толчок, чтобы люди эмигрировали дальше".

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Напомним, глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из парков Киева недалеко от места жительства. Накануне вечером девушка Виталия сообщила, что он пошел на пробежку и не вернулся.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Проверяется, в частности, версия убийства, замаскированного под самоубийство.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и оказанием помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.