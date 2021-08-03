Каждый третий умрет от рака: Комаровский назвал проблему онкобольных в Украине По словам врача, проблема "не решена за 30 лет независимой страны"

18:12, Сегодня

В Украине у онкобольных людей есть проблема с доступом к обезболивающим наркотическим препаратам, к ее решению необходимо привлечь руководство государства.

Такое мнение высказал в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Обращаюсь к вам, украинцы, повторяю уже в 10-й раз: каждый третий из вас, кто меня слышит, умрет от рака. Ну, такая блин статистика! И не каждому повезет заболеть раком легких, который не болит. И вот получите метастазы и будете орать от боли, унижаться, лежать в муках и выпрашивать ампулу или таблетку наркотика. А эта тема не решена за 30 лет независимой страны", - заявил врач.

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По мнению Комаровского, президент должен "пригласить к себе главного юриста, милиционера и медика, и решить этот вопрос раз и навсегда".

"Потому что тот факт, что у онкобольных проблемы с доступом к наркотикам… То есть у подростков нет таких проблем, они по звоночку закладку получат рядом со школой, через 5 минут. А у стариков проблема, и она неотложная", - пояснил он.

По информации портала "Слово і діло", на начало 2021 года в Украине на учете в медицинских учреждениях находились 1 млн 187,6 тысяч пациентов с онкологическим заболеваниями.

За 2020 год известно о 110,5 тысячах новых случаев заболевания раком. Общий показатель смертности составляет 151,3 человека на 100 тысяч населения.

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что значительно снижает заработки аптекарей, торгующих фальсифицированными лекарствами, поэтому его жизни может грозить потенциальная опасность.

"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" – заявил Комаровский.