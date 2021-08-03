Теперь Лукашенко может убивать украинских и польских политиков - белорусский оппозиционер Андрей Курейчик считает, что "выдана индульгенция на политические убийства"

18:27, Сегодня

Гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, которого нашли повешенным недалеко от места жительства, говорит о том, что теперь Александр Лукашенко сможет убивать неугодных ему украинских, польских и литовских политиков. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик.

"Если окажется, что это убийство связано с белорусскими спецслужбами, - то Беларусь фактически вышла за границы своей юрисдикции, в террористическую деятельность. Это означает, что спецслужбы могут убивать не только непосредственных оппонентов режима из белорусской среды, но вполне возможно, что они могут также убивать и украинских, польских, литовских политиков, которые ведут неправильную, по мнению Лукашенко, линию. Дается индульгенция на совершение политических убийств, это качественно новый уровень опасности, которая исходит от Беларуси. Конечно, хочется ясного расследования и жесткой реакции", - сказал Курейчик.

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Он также рассказал, что в связи с этим убийством оппозиционеры не советуют людям выходить на открытые протесты.

"Мы понимаем, что выход на протесты означает еще больше жертв, сейчас такой этап. Если оппонентов собираются убивать за рубежом, то уж внутри Беларуси это делать вообще элементарно. Поэтому политические лидеры сейчас призывают не выходить на улицы именно в связи с тем, что мы не можем обеспечить безопасность людей и не хотим жертв", - сказал Курейчик.

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Виталий Шишов возглавлял некоммерческую организацию "Белорусский дом", что занимается помощью гражданам Беларуси, которые недовольны режимом Лукашенко и покинули страну. Как передает "Канал 24", в Украину Шишов и его девушка Божена Жолудзева переехали осенью 2020 года. Здесь он работал программистом-фрилансером, в соцсетях особо активным не был. В Беларуси у него родственников не осталось, все умерли.

Напомним, что в окружении Светланы Тихановской, победившей на выборах президента Беларуси в 2020 году, считают, что все, что делает непризнанный президент Александр Лукашенко, не имеет законной силы. "Все, что делает Лукашенко после августа 2020 года, не имеет законной силы. Белорусский народ никогда не позволит отдать независимость, торговать белорусским суверенитетом", - сказал советник Тихановской Франтишек Вячорка.