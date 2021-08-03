В 2014 году два полковника были готовы доставить Аксенова из Крыма в Киев - экс-глава СБУ Силовые структуры были готовы отражать агрессию РФ, сказал Игорь Смешко

21:19, Вчера

В 2014 году во время аннексии Крыма два полковника были готовы начать боевые действия, захватить и доставить в Киев нынешнего главу оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова, однако так и не дождались соответствующего приказа.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"В 2014 году были профессионалы, они хотели и были готовы, они пришли и задекларировали, что были готовы немедленно начать боевые действия. Силовые структуры за первые 4 дня привезли бы в Киев Аксенова вместе с Константиновым (нынешний спикер "парламента" аннексированного Крыма Владимир Константинов - ред.). Я знаю, о чем я говорю, я лично вел переговоры в то время с одним из представителей правящей коалиции ночью. Два боевых полковника пришли и сказали: отдавайте приказ, мы это сделаем. И было предложено создавать комитет на общественных началах. Все, что они просили - приказ и поддержку оборудованием, оружием. Люди были готовы", - рассказал он.

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Как отметил Смешко, "ничего не дали, потому что они делили портфели, и говорили: ну что, вы не можете сами найти оружие".

"И когда генерал армии Виталий Радецкий сказал: я готов немедленно провести мобилизацию и развернуть... Он знал, как это делать. Ему сказали: мы не можем уважаемого адмирала оскорблять, только его назначили. Трусость, некомпетентность и настрой не на выполнение Конституции и законов Украины, а на личное пребывание у власти и обогащение", - подчеркнул экс-глава СБУ.

Напомним, крымский политик-коллаборационист Сергей Аксенов в 2014 году был незаконно провозглашен новым премьер-министром Крыма и способствовал аннексии полуострова Россией.

В Украине относительно Аксенова было возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 109 УК (насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

Ранее экс-глава Генеральной прокуратуры Святослав Пискун в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия готова развязать Третью мировую войну, чтобы не отдавать Крым.

"У нас такая ситуация, что есть страна-сосед, которая является агрессором, не допускает, чтобы на территорию Крыма без ее разрешения заходили другие корабли. Они считают Крым своей территорией. И я думаю, что если бы мы сделали что-то, что затрагивает ситуацию границ Украины в Крыму, то могла бы развязаться очень опасная военная интрига, которая могла бы перерасти и в военный конфликт... Россияне показывают, что они ради Крыма готовы начать Третью мировую войну. Они готовы, надо это понимать, что они Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит", - сказал он.