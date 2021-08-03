26 лет не мог взять интервью: Гордон рассказал у кого Журналист отметил, что интервью получилось классное

23:00, Вчера

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" рассказал, что интервью у бизнесмена и президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса стало для него рекордным, поскольку планировалось десятки лет.

На вопрос, что его может порадовать, Дмитрий Гордон ответил:

"Кроме того, чем семья может порадовать, – интервью, которое я давно хотел взять, годами не мог это сделать. У меня рекорд – мы с Игорем Суркисом 26 лет договаривались об интервью. При наших отношениях дружеских, при всем. Вот он был не готов, он думал, были моменты, когда он говорил: лучше мне сейчас вообще ничего не говорить. Были моменты, когда он был расстроен – "Динамо" не выиграло, еще что-то, еще что-то, куча моментов разных. 26 лет мы шли к этому интервью. Но оно состоялось, классное".

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказывал, что хочет пообщаться с бывшими главами Украины Виктором Януковичем и Петром Порошенко, а также с президентом России Владимиром Путиным.

"Я с удовольствием возьму интервью у Виктора Януковича, у Владимира Путина и у Петра Порошенко. Переговоры с Януковичем продолжаются, Путин на связь не выходит. Порошенко на сегодняшний день от интервью отказался, и зря. Если он хочет рассказать об истории - надо рассказать", - заявил журналист.

Также Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что хочет взять интервью у российского политика Алексея Навального.