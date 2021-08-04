Простым людям он угрозы не представляет – побратим мужчины с гранатой "Он воевал более двух лет, дважды получал ранения: один раз - легкие, второй раз - тяжелые. У него было 4 контузии", - сказал друг о Прохниче

14:11, Сегодня

Задержанный после угроз взорвать гранату в Кабмине Владимир Прохнич, который воевал в зоне АТО, не представляет угрозы простым гражданам Украины.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал Александр Третьяков, друг и военный побратим мужчины с гранатой в Кабмине Владимира Прохнича.

«Прохнич - айдаровец, он воевал более двух лет, дважды получал ранения: один раз - легкие, второй раз - тяжелые. У него было 4 контузии. Я его знаю только с хорошей стороны. Он порядочный человек. После военных действий он вернулся к мирной жизни. Он работал в автосервисе. Затем, когда погиб его друг, с которым они делали это дело, он последнее время работал в такси. Я месяц назад у него был, я не видел причин, чтобы он до такого... начал кому-то угрожать. Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению. Надо выяснить вообще, почему это произошло. Что там происходило, саму причину, почему он так действовал. Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу», – заявил Третьяков.

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«Я не знаю, откуда у него это оружие, но надо выяснять по месту, что там произошло, почему так случилось, почему его довели до такого состояния. Возможно, проблемы у него были. Вы поймите, ребята, которые возвращаются с войны, они о своих проблемах даже друзьям в принципе не рассказывают и как-то решают их сами. Я знаю о нескольких инициативах относительно реабилитационного центра, хотят его организовать в Черкасской области, если я не ошибаюсь. Дело в том, что каждый к этому по-своему относится. Я, например, не хожу ни за льготами, ни за помощью. И вообще как-то оно неправильно - когда ты приходишь и что-то просишь, еще и после того, как защищал страну», - добавил побратим Прохнича.

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4 августа в здании Кабинета министров участник АТО Владимир Прохнич достал гранату и угрожал подорвать ее. На место прибыли полицейские, взрывотехники и представители спецслужб. Правительственный квартал был оцеплен. В результате переговоров с Прохничем он сдался правоохранителям, гранату обезвредили. Мужчину задержали, проводятся следственные действия, ему угрожает до 15 лет за решеткой.

Напомним, 3 августа 2020 года в Киеве в банке в бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взрывом. Им оказался уроженец Узбекистана Сухроб Каримов, позже он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. Было открыто уголовное производство по статье "террористический акт". Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без.

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