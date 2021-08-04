В Киеве ликвидировали масштабный пожар на складе: подробности и фото Возле очага возгорания не оказалось пожарных гидрантов

17:27, Сегодня

В Киеве на Куреневке 4 августа произошел пожар на складах. Спасатели тушили пожар около трех часов. По состоянию на 17:06 стало известно, что пожар ликвидирован, обошлось без раненых и погибших.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", пожар локализован. О возгорании информация поступила около 13:00. На место происшествия сразу прибыли спасатели и кареты скорой помощи. Как установили, пожар возник в недействующем складском здании. Он охватил площадь 1200 квадратных метров. Затрудняло тушение пожара то, что рядом нет гидрантов для воды, и пожарным приходилось свои рукава прямо по дороге раскладывать на 400 метров к ближайшему месту, где можно взять воду. Из-за этого даже перекрыли улицу Семена Скляренко, там образовался небольшой затор.

Причина пожара пока остается неизвестной. Информации о пострадавших нет.

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фото - "Украина 24"

фото - "Украина 24"

фото - "Украина 24"

В свою очередь пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что спасатели сразу приступить к тушению пожара не могли, потому что было несколько сложностей:

"Во-первых, это отсутствие пожарных гидрантов на территории данного объекта. Ближайшие гидранты находились на расстоянии 400 метров и достаточного давления воды в них не было. Работники" Киевводоканала", которые прибыли на место, поднять давление в них не могли, потому что за эти гидранты отвечает руководство объекта. Спасателям пришлось тратить время на поиск гидрантов вне данного объекта, и прокладывать магистральные линии от городских гидрантов... Вторая сложность состояла в том, что это здание находилось на реконструкции. Проводилась там реконструкция крыши. По внешним признакам было видно, что реконструкция проводилась с нарушением правил пожарной безопасности... И мы столкнулись с проблемой, что крыша была многослойной, то есть она утеплялась и снизу, и сверху, а между ними бетонное перекрытие. Все это осложняло тушение пожара".

По ее словам, на месте пожара задействовано 16 единиц основной и специальной техники, а также 85 человек личного состава. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Напомним, 21 июня в Белогородке Киевской области произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме. Спасатели обнаружили на месте инцидента труп с многочисленными ножевыми ранениями, у которого были вырезаны сердце и легкие.

Оказалось, что причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства. Подозреваемый в убийстве вскоре был задержан.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какое наказание грозит убийце и поджигателю.

"Если преступник убил кого-то, поджег квартиру и другие жители пострадали, полностью вся вина на нем, в том числе компенсация за то, что он наделал... Ему может грозить пожизненное заключение. Уголовный кодекс говорит, что убийство особо жестокими методами, совмещенное с пытками, это может быть пожизненное заключение", - заявил Геращенко.