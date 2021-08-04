Высказывал свою боль по отношению к ситуации в Украине: экс-нардеп об АТОшнике с гранатой Андрей Тетерук уверен, что Владимир Прохнич никому не собирался навредить

16:37, Сегодня

Ветеран АТО Владимир Прохнич, который пришел с гранатой в Кабинет министров, не ставил целью захват заложников, таким образом он продемонстрировал свое отношение к происходящему в стране. И чтобы такого не повторялось, нужно вести работу с людьми, вернувшимися с линии фронта. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал экс-нардеп, участник АТО Андрей Тетерук.

По cловам Тетерука, Прохнич действительно воевал, был на передовой в 2015 году.

"Что его вынудило прийти к зданию Кабмина – очевидно, глубокая боль из-за того, что происходит с нашей страной. Мы видим упадок во всех отраслях, и это сильно волнует многих украинцев – и тех, у кого есть боевой опыт, и тех, у кого нет. Люди, которые были на линии фронта, наиболее остро реагируют на все вызовы. К сожалению, они так же остро принимают решения в отношении того, как можно решить эти вопросы", - сказал экс-нардеп.

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Тетерук уверен, что Прохнич не собирался никому причинять вреда и захватывать заложников.

"Очевидно, что Владимир не хотел причинять окружающим гражданам опасность, наоборот, он пытался предупреждать, что у него граната. Как только он вошел в здание, он тоже предупредил, что у него боевая граната, это не было целью захвата заложников. Он хотел обратить внимание, что ему больно за повестку дня в Украине. Чтобы такое не повторялось, нужно уделять внимание тем, кто возвращается с линии фронта. Люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы", - сказал Тетерук.

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Также он призвал людей не пытаться решать свои проблемы подобным образом.

Задержанному Владимиру Прохничу вызвали скорую и адвокатов. Мужчина говорит, что действовал в состоянии аффекта, и признает свою вину. Министр внутренних дел Денис Монастырский в своем Facebook написал, что ветерану АТО будет назначена психиатрическая экспертиза. По информации прокуратуры Киева, по данному факту зарегистрировано уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).