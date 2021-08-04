В Украине будут штрафовать иностранцев, нарушающих сроки пребывания – Демченко "Иностранцы могут также обратиться в соответствующие госорганы, чтобы при необходимости продлить срок пребывания в Украине", - отметил спикер ГПСУ

18:51, Сегодня

Кабмин отменил норму, по которой все иностранцы на территории Украины освобождались от штрафов за нарушение пребывания в стране на период карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

В эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, как будут штрафовать иностранцев.

«Если вспомнить о предпосылках этого (решения – ред.), с первых дней карантина, с марта (2020 года – ред.), из-за ограниченной работы государственных органов и неполноценного функционирования пунктов пропуска правительство Украины приняло решение о том, что иностранцы в это время, на период карантина и через 30 дней после его окончания, не привлекаются к административной ответственности. И когда они будут пересекать границу, то сотрудники Госпогранслужбы не будут штрафовать их за превышение срока пребывания в нашей стране. В то же время, как мы видим, карантин тянется долго, но из-за особенностей, которые есть на данный момент, у иностранцев есть возможность выехать за пределы Украины через функционирующие пункты пропуска», - заявил Демченко.

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Он подчеркнул, что иностранцы могут также обратиться в соответствующие государственные органы Украины, чтобы при необходимости продлить срок пребывания в Украине.

«Собственно, поэтому и принято такое решение, чтобы с 7 августа отменить норму, по которой иностранцы не привлекаются к ответственности за превышение срока пребывания в Украине. Среди исключений могут рассматриваться те условия, что из-за карантина кто-то не смог обратиться в государственные органы или покинуть пределы Украины, но это могут быть единичные случаи.

Это никоим образом не связано с мигрантским кризисом на границе Беларуси и Литвы. На данный момент нет увеличения потока нелегальных мигрантов, которые бы следовали к нам из Беларуси», - отметил спикер Госпогранслужбы.

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Кабинет министров отменил свою норму, согласно которой все иностранцы, что нарушили срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности.

Ранее Беларусь временно закрыла границу на въезд из Украины. Ограничения не касаются тех, кто едет с дипломатическими документами, к близким родственникам в Беларуси или тех, кто имеет разрешение на проживание. Также в список входят студенты и те, кто едет вакцинироваться.

Подробно о ситуации на украинско-белорусской границе рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко:

"Беларусь в конце прошлого года ввела ограничения, которые действуют на период карантина. Эти правила они часто меняли, смягчали, усиливали. Недавно были внесены очередные изменения в их решение об условиях пересечения границы в период карантина, что и было вчера обнародовано. Наши граждане должны четко понимать, при каких условиях они могут въехать в Беларусь, а не сталкиваться с тем, что, не зная правил въезда, они уже в пунктах пропуска получают отказ".