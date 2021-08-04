Ницой оценила закон о языке: сторонники "украинского мира" на правильном пути Для украинцев этот закон имеет положительное действие, говорит писательница

22:46, Вчера

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного является хорошей психологической поддержкой для людей, которые борются за "украинский мир".

Такое мнение высказала в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на телеканале "Украина 24" писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

"Для украинцев этот закон имеет позитивное действие, это хорошая психологическая поддержка тем, кто утверждает "украинский мир", в том, что они на правильном пути, и что они на законном пути, ничего противозаконного не делают. Даже если это только психологическая поддержка, это уже великое дело, позитивное", - сказала писательница.

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В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что стало больше дискуссий о языке в социальных сетях и на политических шоу.

"А в целом в Украине свободно функционирует как украинский язык, так и другие. Я не видел ни одного случая, чтобы кто-то жаловался, что он ущемлен в правах, пользуясь другим языком в Украине. Что касается поддержки украинского языка как государственного – это мировая практика, во всех странах такое есть. В Украине это регулируется законом, здравым смыслом и в рамках прав человека, в отличие от некоторых соседних стран", - заявил Дробович.

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Напомним, Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Статьи этого закона вступают в силу поэтапно. Тогда же несколько депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционность закона, однако КСУ 14 июля 2021 года признал этот закон соответствующим Конституции.

16 июля 2021 года в Украине вступили в силу очередные нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.