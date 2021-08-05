Получаем много жалоб : чиновник о соблюдении языкового закона Глава ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве напомнил, что нарушителей штрафуют не сразу

13:06, Сегодня

С начала вступления очередных норм закона о функционировании украинского языка как государственного в Госпродпотребслужбу поступает много жалоб от граждан в связи с применением этого закона в отношении информирования потребителей. Об этом в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на канале "Украина 24" рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Мы начали работать с начала года, и это была консультативная работа. С начала внедрения закона для туризма, культуры, других сфер бизнеса, медицины, транспорта мы принимаем многочисленные жалобы от граждан. Сегодня нет никакого политического оттенка, есть закон, который должны выполнять те сферы, для которых 16 июля введен закон", - сказал чиновник.

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Рубан рассказал, что нарушители закона штрафуются не сразу, а только в случае повторного нарушения.

"Мы принимаем эти обращения, и при выявлении таких нарушений прежде всего выносятся не штрафные санкции, а предписание. Далее при невыполнении данного закона уже применяются штрафные санкции. Это касается закона о безопасности экспорта пищевых продуктов, законов о рекламе, о защите потребителей, о рыночном надзоре. Это касается и маркирования, и информирования потребителей", - сказал Рубан.

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Напомним, что очередные нормы закона о языке вступили в силу 16 июля. Как сообщает "Укринформ", сам закон был принят в 2019 году, однако его нормы вступают в силу поэтапно. После принятия данного закона депутаты подали в Конституционный суд представление о его неконституционности, однако КСУ признал, что он соответствует Основному закону, передает LIGA.net.

Доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Первые" на канале "Украина 24" выразил возмущение тем, что в Украине существует языковой омбудсмен, который "считает проценты сказанных слов". "Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский.