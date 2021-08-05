Россия не изменит свою политику по отношению к Украине - Андрей Колесников Обозреватель отметил, что в представлении Путина независимая Украина – это Украина, управляемая Россией

14:08, Сегодня

Россия неуклонно движется в сторону авторитаризма, отката обратно не будет, и ожидать изменения отношения к Украине в лучшую сторону не имеет смысла. Об этом в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на канале "Украина 24" сказал российский политический обозреватель Андрей Колесников.

"Боюсь, что вектор дальнейшей авторитаризации страны избран, никакого движения в обратную сторону не будет. Более того, невозможны никакие тонкие политические игры с оппозицией, гражданским обществом, все сводится к репрессиям. Есть много вызовов, в том числе экономических, связанных с энергетическим переходом, но все это в представлении российского истеблишмента произойдет где-то за пределами возрастных ограничений Путина и его команды, на их век хватит. В этой логике была избрана линия поведения: больше государства в экономике, в политике, больше репрессий по отношению к гражданскому обществу. В этом смысле Россия очень тяжелый партнер", - сказал журналист.

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Колесников напомнил о статье Владимира Путина об Украине, свидетельствующей о том, что никаких изменений со стороны России в лучшую сторону не будет.

"А то, что можно ожидать по отношению к Украине, четко сказано в статье Путина, она важна с точки зрения того, что он суммировал свои исторические взгляды. Украине по сути дела отказано в том, что это самостоятельное государство, в представлении Путина это нечто фольклорное, ветвь русского народа, что-то похожее на Выставку достижений народного хозяйства. Это имперский подход, который предполагает апелляцию к теории заговора. В представлении Путина независимая Украина – Украина, управляемая Россией. Никаких перемен в украинском направлении в лучшую сторону не будет", - отметил Колесников.

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Напомним, 12 июля Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства". Президент РФ подчеркнул, что и россияне, и украинцы, и белорусы "являются наследниками Киевской Руси". Путин также утверждает, что "настоящая суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией".

Статья вызвала большой резонанс как в Украине, так и в России. Историк Юрий Шаповал считает, что "этот текст нельзя игнорировать, весь этот текст лежит в основе идеи аншлюса, присоединения Украины к России". Экс-советник Путина Андрей Илларионов обратил внимание на то, что некоторые тезисы статьи похожи на стиль советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова: Путин отрицает право Украины на собственный суверенитет так же как Молотов в 1939 году отрицал это право Польши.

В то же время общественный деятель, экс-депутат Верховной Рады Олесь Доний увидел в этой статье признаки капитуляции Путина. "Это не наступательная статья, а капитуляционная. Путин не обосновывает в очередной раз необходимость оккупации Украины. Это уже капитулянтство, когда он осознал, что неспособен оккупировать, и хочет остаться в истории еще и идеологом", - отметил экс-нардеп.