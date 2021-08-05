Если получили в ОРДЛО паспорт России, лучше уехать и жить в гармонии с собой - Гармаш Журналист отметил, что в Украине примерно 20% людей, считающих Россию своей родиной

19:19, Сегодня

Украина не может помешать России интегрировать украинцев, живущих в ОРДЛО, в свое политическое и культурное пространство, но людям надо разъяснять ситуацию, потому что они не знают, что их ждет в будущем. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"В условиях, когда наши граждане находятся в роли заложников на оккупированной территории, мы не можем помешать России делать то, что она считает нужным, в том числе интегрировать украинских граждан в свое политическое, культурное, социальное пространство. Это она делает не сегодня, это планомерная политика, которая прослеживается с 2017 года. Думаю, она будет продолжаться, и здесь нужно просто по-человечески рассказывать тем людям, которые там живут, что их ждет в будущем. По соцопросам главное, чего не хватает на оккупированных территориях – это определенности, люди не знают, что будет завтра", - сказал Гармаш.

Журналист согласен с мнением президента Владимира Зеленского о том, что тем, кто считает себя русским и некомфортно чувствует себя в Украине, лучше выехать в Россию.

"Наш президент объясняет с сочувствием, что Донбасс в любом случае вернется в Украину. И тем, кто считает себя русскими, лучше выехать в Россию и жить в гармонии с собой и окружающим миром, чем потом жить в ненависти к стране, которая туда вернется, передавать войну своим детям. То, что мы можем сегодня делать, чтобы противостоять интеграции населения, мы делаем, мы просто пытаемся разговаривать с этими людьми", - сказал украинский переговорщик.

Читайте также: Россия не изменит свою политику по отношению к Украине - Андрей Колесников

Гармаш уточнил, что, по его мнению, президент имел в виду исключительно жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта.

"Мне уже задавали вопросы по поводу того, что президент якобы нарушил права жителей Донбасса, предлагая им выехать. Я так понял, что подразумевали жителей, которые получили российские паспорта, хотя президент об этом не говорил. Президент говорил о том, что есть на самом деле, что есть люди, по соцопросам 2014 года их было 20%, которые считают, что Россия их родина. По нынешним опросам примерно такое же количество этих людей сейчас в Украине, Донецк - это не какой-то пророссийский регион. Таким людям надо объяснять, что если они не хотят всю жизнь жить в условиях войны, то лучше сразу искать себе органичную среду обитания, жить в ненависти - это разрушительно для здоровья. А то, что сейчас будут писать российские СМИ – что бы мы ни сказали и сделали, они будут писать то, что им нужно", - сказал Гармаш.

Читайте также: Гордон высмеял российского пропагандиста: у него проблемы в сексуальной жизни

Ранее в интервью телеканалу "Дом" Владимир Зеленский, в частности, призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя русскими и что их место в России, "искать себе место в России". Думать так и продолжать жить на территории Украины президент назвал "большой ошибкой".

Отметим, что по состоянию на конец июля, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия принудительно выдала более 600 тыс. своих паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Как передает "Интерфакс-Украина", замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил в интервью французскому изданию Politique Internationale, что выдача этих паспортов носит исключительно гуманитарный характер и не может рассматриваться как инструмент включения ОРДЛО в состав России.

Ряд аналитиков сходятся во мнении, что таким образом правящая партия "Единая Россия" набирает дополнительные голоса на выборах в Госдуму, которые состоятся осенью. Экс-депутат Государственной думы Геннадий Гудков в эфире канала "Украина 24" заявил, что с юридической точки зрения такое голосование "новых граждан" законно, однако раздача паспортов не способствует нормализации отношений Украины и России. "Юридически они имеют право голосовать, вопрос в том, правильно ли считать тех украинцев, кто недавно получил российские паспорта, российскими гражданами. Я считаю, что это неправильно, и это провоцирование сложностей в отношениях между двумя странами. С точки зрения превращения жителей Донбасса в российское гражданство – это неправильная мера, она разрушает возможность нормализации отношений между нашими странами и народами, это недружественный акт со стороны России в отношении Украины. Ну а юридически – раз получили паспорта, имеют право голосовать", - сказал он.