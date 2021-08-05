Будем изучать европейский опыт — министр об ограничениях для невакцинированных Виктор Ляшко объяснил, будут ли вводиться ограничения для тех, кто не привился от коронавируса

22:02, Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил о возможных ограничениях для невакцинированного населения. Это заявление прокомментировал глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Вакцинация в Украине добровольная и бесплатная. Это 100%. Вопрос в том, что мы говорим о возможном введении дополнительных ограничений, предусмотренных в постановлении об адаптивном карантине. Помним о желтом, оранжевом и красном уровне эпидбезопасности — когда закрываются определенные центры досуга, заведения общественного питания, учебные заведения. Для того чтобы это не закрывалось в тех уровнях эпидбезопасности, мы говорим, что определенные заведения будут продолжать работать, если..." — сказал он.

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Ляшко объяснил, о каких именно ограничениях идет речь.

"И вот с этим "если", например, сегодня в постановлении четко прописано: учебные заведения будут работать, если 80% преподавательского состава вакцинированы. В дальнейшем будем смотреть на ситуацию, изучать лучший европейский опыт. Поскольку мы видим, что когда Франция позволила вакцинированным посещать кинотеатры и заведения общественного питания и т.п., количество вакцинированных в них возросло в разы — только после этого заявления", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что медицинская инфраструктура Украины готова к возможной новой волне коронавируса осенью, но количества вакцины пока недостаточно.

"Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. В отношении больниц, койко-мест, количества скорых, в отношении зарплат врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже. В отношении больниц и кислорода, я считаю, мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны. У нас не была построена инфраструктура, как в других странах, и поэтому мы строили быстро и много", — сказал президент.