Темпы будут наращиваться — глава Минздрава рассказал о ходе вакцинации Виктор Ляшко пообещал, что украинцам будут делать 1 млн прививок в неделю

23:51, Вчера

О темпах вакцинации от коронавируса в Украине рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он ответил на вопрос, доволен ли он темпами вакцинации после своего назначения главой Минздрава.

"Конечно. Мое удовольствие показывают цифры. Когда я был главным государственным санврачом, я говорил, что Украина способна производить 3,5-4,5 млн доз прививок в месяц. За июль мы сделали уже 3 млн прививок. Сейчас, с учетом тех поставок, которые уже организованы, в августе мы должны сделать еще больше. Сейчас я рассчитываю делать минимум 1 млн прививок в неделю. И в дальнейшем эти темпы будут наращиваться", — пообещал он.

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Ляшко призвал украинцев приходить на прививку.

"Одна просьба, украинцы, мы делаем все это для вас и для вашего здоровья. Приходите в кабинеты прививки и вакцинируйтесь. Приводите своих родителей, дедушек, бабушек, приводите людей из группы риска, поскольку вакцинация - это наше с вами здоровье", — сказал он.

Ранее сообщалось, что менее трети украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19, при этом две трети украинцев против того, чтобы в Украине вакцинация была принудительной. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research, обнародованные 5 августа.

Добавим, по данным Минздрава, в Украине сделали более 6 млн прививок против COVID-19, за сутки 4 августа вакцинировали 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы 63 431 человек.