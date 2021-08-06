Все есть: Ляшко опроверг нехватку вакцин Pfizer для второй прививки Виктор Ляшко рассказал, как обеспечиваются вакцины для второй прививки

13:05, Сегодня

В Киеве достаточно вакцины Pfizer для второй прививки тех, кто получил первую дозу. Об этом рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос от зрительницы, есть ли проблема со второй дозой вакцины Pfizer для пенсионеров.

"Есть в Киеве вторая доза. Спокойно позвоните семейному врачу. Все есть. Вакцина Pfizer приходит к нам каждую неделю. Буквально на этой неделе мы получили дополнительно 400 тыс. доз вакцины, на следующей неделе она снова приходит", — сказал он.

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Министр заверил, что вакцины поступают каждую неделю, и их количество известно.

"То есть вакцина Pfizer, которую законтрактовали более 20 млн доз, каждую неделю приходит. И все наши региональные координаторы четко знают количество вакцин, которое должно быть у них на следующую неделю для того, чтобы обеспечить вторую дозу. Все, что сверх этой второй дозы, используется для первой", — сказал он.

Ранее сообщалось, что менее трети украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19, при этом две трети украинцев против того, чтобы в Украине вакцинация была принудительной. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research, обнародованные 5 августа.

Добавим, по данным Минздрава, в Украине сделали более 6 млн прививок против COVID-19, за сутки 4 августа вакцинировали 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы 63 431 человек.