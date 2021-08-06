Ураган повредил одно из семи чудес Украины, подробности из Каменец-Подольского В Хмельницкой области ураган срывал крыши и валил деревья

14:47, Сегодня

Хмельницкая область вечером 5 августа оказалась в эпицентре урагана. Деревья вырывало с корнем, пострадала и Каменецкая крепость. Подробности в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Утром 6 августа над Каменец-Подольским снова прошел сильный ливень, но к счастью, без ветра. А вот ночной ураган наделал беды. Шквальный ветер местами достигал 20 м/с. Поломало все деревья в парке, наломало дров и в центре, водой вымыло мостовую.

"Вследствие непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев. Сорваны крыши с пяти домов и частных сооружений. Также повреждена крыша на южных воротах Каменец-Подольской крепости", — рассказал спикер главного управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

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Пострадало одно из семи чудес Украины — Каменец-Подольская оборонная крепость XI века. Ее брали штурмом, жгли, но только сейчас ее повредила непогода. Ветер снес крышу, покрытие упало на соседнее здание музея крепости и все разрушило. Ветер разносил деревянные балки и черепицу на 25 метров. Сейчас музей накрыли пленкой, чтобы сохранить экспонаты. Восстановить купол башни же будет непросто.

Кроме того, селевой поток сошел в Рахове на трассу Мукачево - Рогатин. Движение по трассе ограничено, но открыто. Дорожники пытаются как можно скорее расчистить дорогу.

Синоптики предупреждают украинский про грозы, град и шквалы на западе, севере, большинстве центральных областей, в Одесской и Николаевской. В Карпатах и на Закарпатье объявили желтый уровень опасности — там на подходе мощные ливни.

Добавим, на выходных, 7 и 8 августа, в Украине будет прохладно в западных областях, а на востоке ожидается жара. Кроме того, будут дожди в западных и северных областях., сообщает РБК-Украина.

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз на ближайшие дни на своей странице в Facebook. По ее словам, 7-8 августа в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +25 +30 градусов, на востоке и юго-востоке до +33, в западных областях +23 +26 градусов. В воскресенье потеплеет также и на Западе. Существенные дожди в большинстве областей Украины на выходных маловероятны. Только в ночные часы возможны грозовые дожди на Левобережье Украины.

В Киеве суббота и воскресенье обойдутся без дождей. 7-го августа воздуха будет комфортнее, около +25 градусов, а в воскресенье уже прыгнет до +29 градусов.