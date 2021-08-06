Грецию охватили лесные пожары: тушить поможет "Метинвест" Компания не могла остаться в стороне и предоставила посильную помощь

21:48, Вчера

Украина поможет Греции, которая страдает из-за сильных лесных пожаров. Президент Владимир Зеленский поручил Мининфраструктуры отправить в Грецию самолет с сотней спасателей.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", оплатила перелет компания "Метинвест" Рината Ахметова, которая не впервые помогает - в прошлом году профинансировали самолет из Китая с антиковидным грузом.

"Правительство Греции обратилось к украинскому правительству с просьбой оказать помощь сводным отрядом спасателей для того, чтобы они смогли приобщиться к тушению лесных пожаров, которые сейчас бушуют на территории Греции. Всем необходимым отряд обеспечен, имеет при себе ранцевые огнетушители. Они будут выполнять задачи, которые будут определены там руководителями тушения лесных пожаров", - сообщил председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

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Ситуацию прокомментировал директор по продажам компании "Метинвест" Дмитрий Николаенко:

"Метинвест", когда также получил обращение, чтобы профинансировать эту поездку, не мог оставаться в стороне и также оказал посильную помощь для проведения этой операции. Помощь заключается в финансировании перелета наших спасателей в Грецию для того, чтобы помочь в борьбе с пожарами".

Этим же самолетом в Украину вернутся дети, которые были в Греции на отдыхе. Спецотряд украинских пожарных пробудет там 10-14 дней, а при необходимости останется дольше.

Отметим, что Греция страдает от лесных пожаров на фоне беспрецедентно жаркой погоды.

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас сообщил, что за июль в Греции произошло 1584 лесных пожара. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее указал, что Греция столкнулась с самой сильной с 1987 года жарой, пишет "Интерфакс".

Греческие СМИ сообщали, что пожары в отдельных районах Греции, в частности на острове Эвбея и в пригородах Афин, разрушили или повредили более 200 домов.

От пожаров страдает и соседняя Турция. Там стихийное бедствие привело к гибели восьми человек.