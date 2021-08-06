Среди мигрантов из Беларуси в Киеве есть агенты ФСБ - Грозев Расследователь Bellingcat прокомментировал загадочную смерть Виталия Шишова

22:30, Вчера

Среди противников режима Александра Лукашенко, перебравшихся из Беларуси в Украину, есть агенты российских спецслужб.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев, комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков. На вопрос, могут ли среди белорусской диаспоры быть агенты ФСБ, Грозев ответил:

"Это так. Мы не связаны с этим убийством, с этой смертью (Шишова – ред.), потому что мы не знали, что оно произойдет. Мы шли по следам людей, которых мы знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях... Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим – в тот же момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, этих людей, которые имеют связи с ФСБ".

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По словам расследователя Bellingcat, он точно знает, что "эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов, и что они сейчас находятся в Киеве".

"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще несколько недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", - заявил он.

Напомним, глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из парков Киева недалеко от места жительства. Накануне вечером девушка Виталия сообщила, что он пошел на пробежку и не вернулся.

Многие эксперты сходятся во мнении, что Шишов был убит, и что преступники инсценировали суицид, чтобы замести следы.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Проверяется, в частности, версия убийства, замаскированного под самоубийство.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и оказанием помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.