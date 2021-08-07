Bellingcat расследует резонансные взрывы в Украине: Грозев раскрыл подробности Не исключено, что к взрывам причастна разведка РФ

16:07, Сегодня

Bellingcat в ближайшие месяцы завершит расследование, посвященное пожарам и взрывам на складах боеприпасов в Украине. Расследователи проверяют причастность к данным инцидентам военной разведки России.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Одно из расследований, которое мы уже почти год ведем, – это по взрывам в Украине, которые были на военных заводах (складах – ред.) боеприпасов. Мы пока расследуем возможность, что они были результатом работы той же группы ГРУ (России – ред.), которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем закончить. Пока есть серьезное подозрение, что до конца это еще нельзя доказать", - отметил он.

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По словам Грозева, есть и другие расследования военных преступлений на протяжении последних 5 лет:

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать, но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы пытаемся найти какую-то форму, чтобы их показать".

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За последние годы в Украине произошел ряд масштабных пожаров на складах боеприпасов - в Сватово, Балаклее, Ичне и других населенных пунктах огнем были уничтожены тысячи тонн снарядов.

Один из самых масштабных пожаров на военных складах произошел в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года. Взрывы нанесли огромный ущерб, 30 тысяч человек были эвакуированы. Среди главных версий произошедшего называли вражескую диверсию. Пожар произошел в день рождения тогдашнего президента Петра Порошенко.

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