Был одним из лучших двигателей искусства в стране — Ткаченко о Ройтбурде Александр Ткаченко рассказал, будут ли реализованы инициативы известного художника

16:08, Сегодня

О смерти художника, председателя Одесского художественного музея Александра Ройтбурда высказался министр культуры Александр Ткаченко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24". Он ответил, продолжит ли инициативы Ройтбурда, в частности по созданию музея современного искусства в Одессе.

"Полтора месяца назад я был в Одессе, Александр показывал мне выставку, которая должна была открыться, современного искусства в Художественном музее. И мы начали говорить о необходимости создания музея современного искусства в Одессе. Так случилось, что у министерства есть один объект на Молдаванке в Одессе, который не используется. И он считал, что это место, где можно создать такой музей. Если место есть, и, учитывая вклад Ройтбурда в искусство Украины и популяризацию культуры, думаю дело как наше, так и местной громады — воплотить в жизнь его мечту", — сказал он.

Министр назвал Ройтбурда двигателем искусства в Украине.

"Я не буду комментировать собственные работы Ройтбурда, это могут сделать любители его искусства. Но он был одним из лучших двигателей и промоутеров искусства в стране. Благодаря своей энергии, юмору и человеческим качествам тот вклад, который он делал, и делает до сих пор — это неоценимое сокровище. И те люди, которые ему мешали, наверняка запомнятся тем, что они мешали. И Бог им судья", — сказал он.

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Напомним, известный украинский художник, глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер 8 августа. Художник долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной.

Александр Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе, закончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. С 1993 года был соучредителем ассоциации “Новое искусство”. С 1993 по 1999 годы работал арт-директором, а с 1999 по 2001 годы — президентом этой ассоциации. В 2014 году был участником Евромайдана в Одессе.

В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, весной 2018 года тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.