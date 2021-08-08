Боролся за "золото" под обезболивающими: Беленюк рассказал о травме Жан Беленюк собирается отойти от спорта и сосредоточиться на политике

16:38, Сегодня

После победы на Олимпиаде украинский борец, нардеп из фракции "Слуга народа" Жан Беленюк отходит от спорта и переходит в политическую жизнь. Как к этому относится его тренер и близкие, Беленюк рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Положительно, в принципе все с пониманием относятся. Я и после прошлых игр в Рио брал отпуск на полгода-год. Потому что много труда было вложено, много времени — и чтобы немного восстановиться, перевести дыхание, наметить для себя новые горизонты и цели, для этого надо время. Все мои близкие в этом плане меня воспринимают положительно", — сказал он.

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Беленюк рассказал, что травма плеча за 21 день до соревнований, а не зажила до момента выступления.

"Если честно, я не могу очень высоко поднять руку. Дело в том, что я боролся под обезболивающими препаратами и препаратами, которые снимают воспаление. Именно это в принципе дало мне возможность выйти на ковер. Хорошо, что были врачи, массажисты, которые хорошо плечо растирали. На ковре я думал непосредственно о столкновении, а не боле в плече", — рассказал он.

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Напомним, 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк завоевал на Олимпиаде в Токио первую золотую медаль для Украины. Победную схватку украинский борец завершил зажигательным гопаком.

Всего украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, свободной борьбе, плавании.