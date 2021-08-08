Уловки супермаркетов: как людей заставляют покупать больше Максим Несмиянов рассказал, к каким хитростям прибегают маркетологи, чтобы продать больше товара

17:05, Сегодня

Об уловках маркетологов в супермаркетах рассказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Один продавец отвечает за несколько отделов, и логично, что товар на полках с подходящими сроками находится спереди, он должен его просто фиксировать в тетрадке и ходить каждый день проверять, чтобы не было просрочки. Есть уловка, что при правильном свете зеленый банан становится более ярким. Это касается и яблок, любых фруктов. Еще одно, подхожу, написано, один пирожок – 5 грн, а пофасовали в пакете по 2 пирожка. Человек подходит на кассу, а ему не за 5 грн, а за 10 продают. Он-то думал – два за 5 грн. То есть если не вчитываться в детали на ценнике, можно попасть. Основной лайфхак, вы покупаете товар, и там есть штрих-код – вы на месте его забиваете в телефон, и вам весь состав, весь товар везде во всех супермаркетах выбивает. И вы видите – обман это или не обман. Не нужно сегодня бегать по всем магазинам, достаточно зайти в интернет с этим кодом, и вы все поймете", — сказал он.

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Эксперт посоветовал не ходить в магазины уставшими или голодными.

"Если вы зашли в магазин после работы уставший, вы фактически не думаете. Вам надо реально иметь список и просто быть хотя бы неголодным. Иначе вы попадете во все эти схемы, и вас взуют. Там есть такие схемы… Например, вы едете с тележкой, и тут начинает тележка дребезжать, вы резко притормаживаете, а вы в отделе дорогих продуктов. А зачем это сделано, поверхность меняется, оно начинает вас раздражать, вы снижаете скорость и тут же начинаете смотреть вокруг – это чтобы вы больше купили", — сказал он.

Также Максим Несмиянов рассказывал, чем опасна готовая кулинария в магазинах и как выбирать такие продукты.

Ранее сообщалось, что ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые - запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.