Не было много золотых медалей, но это успех — министр об Украине на Олимпиаде Вадим Гутцайт высказался об успехах украинских олимпийцев в Токио

18:22, Сегодня

Результаты Украины на Олимпиаде 2020 прокомментировал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Я хочу поздравить всю Украину, потому что вся Украина болела за нас, вся спортивная отрасль, просто все украинцы. Потому что многие люди звонили, писали нам, спортсменам в Токио, уже в Киеве. Мы все считаем, что это успех наших украинских спортсменов — выступления на Олимпийских играх. 19 медалей, вы представляете, что наши спортсмены завоевали 19 медалей. К сожалению, не было много золотых медалей, но были серебряные награды, бронзовые награды. Есть над чем работать, но сегодня нам нужно поддержать всех наших олимпийцев, поддержать всех наших медалистов и сказать им — большое спасибо, всем тренерам, федерациям, кто много лет работал", — сказал он.

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Министр пояснил, что подготовка к Играм была тяжелой для спортсменов.

"Сейчас был очень критичный год — из-за COVID-19 остановился спорт, международные соревнования, и в государстве год было сложно с подготовкой, потому что не было международных соревнований, не было международных тренировочных сборов. Но наши спортсмены выдержали, завоевали 19 медалей. Поэтому я вас всех поздравляю, поздравляю всю Украину ", — сказал он.

Напомним, украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.

Единственную золотую медаль для Украины получил 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк.