Людей вытаскивали за руки — в Харькове мужчина угрожал взорвать дом Полиция эвакуировала жителей здания

18:39, Сегодня

В Харькове мужчина пригрозил взорвать дом, в котором сам и живет. Полиция и спасатели эвакуировали людей из здания. Подробности с места событий — в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Журналисты находятся возле дома, который, собственно, сегодня эвакуировали. Произошло все около 15:00. Мужчина не сам вызвал полицию, а обратились к полицейским его соседи. Они рассказывают, что все очень всполошились, начали выбегать из дома. Буквально сразу приехали полицейские и начали масштабную эвакуацию.

"Полиции было много, людей за руки вытягивали на улицу, все люди бежали", — рассказала жительница дома Валентина Козак.

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Жильцы дома после эвакуации довольно долго не пускали внутрь. Копы пытались пообщаться и вывести мужчину на улицу. Как уже известно от полицейских, у мужчины не нашли ни гранаты, ни взрывчатки, то есть у него вообще ничего не было. И почему он угрожал взорвать весь дом — пока непонятно. Известно, что его вывезли с места событий.

Приезжали газовики и проверяли, нет ли каких технических неполадок в подъезде. Пускать людей в доме начали буквально в 18:00. Что грозит мужчине, в полиции пока не говорят.

Напомним, в Киеве на Куреневке 4 августа произошел пожар на складах. Спасатели тушили пожар около трех часов. Ближе к вечеру стало известно, что пожар ликвидирован, обошлось без раненых и погибших.