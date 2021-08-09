Будем разбираться — Беленюк о скандале с украинской спортсменкой в Токио Олимпийский чемпион прокомментировал результаты Украины на Играх в Токио

10:19, Сегодня

Результаты Украины на Олимпиаде 2020, которая прошла в Токио, прокомментировал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" украинский борец, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.

"Если смотреть по количеству медалей, то мы заняли 16 место, мы больше медалей собрали, чем в прошлый раз в Рио-де-Жанейро. Если мы будем смотреть на качество, то у нас, к сожалению, только одна золотая медаль, что не дало нам подняться выше 44 места. Здесь нам есть над чем работать, как минимум, над качеством этих медалей. У нас много спортсменов, которые могли и должны были получить золотые медали, но в силу различных обстоятельств этого не сделали. И надо сделать выводы и пересмотреть стратегии, подходы по этим вопросам", — сказал он.

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Беленюк также высказался о скандале на Олимпиаде с украинской прыгуньей с шестом Мариной Килипко, которая расплакалась из-за отсутствия тренера.

"Кроме того, у нас есть вопросы по организации этого процесса, потому что мы все слышали о скандалах с девушками, которые не имели тренеров непосредственно на соревнованиях. Это, по сути, не дало им реализовать весь свой потенциал. Я уже связался с Мариной, прыгуньей с шестом, общался по поводу случившегося. Мы будем непосредственно на комитет выносить этот вопрос, чтобы выяснить все обстоятельства. Мы не должны допускать подобных ситуаций, когда наши спортсмены испытывают подобные потери, потому что спортсмен без тренера — это как спортсмен без руки, ноги. Это неправильно и психологически, и морально. Ему не хватает родного человека, который постоянно должен быть с ним", — сказал он.

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Напомним, украинская прыгунья с шестом Марина Килипко расплакалась перед журналистами из-за того, что с ней не было ее тренера. Спортсменка заявила, что у нее не было никакой поддержки. "Почему его здесь нет, я так ни от кого и не слышала. Меня кормили завтраками, но в итоге моего тренера на Олимпиаде нет. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю", — пожаловалась она.

Всего украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.