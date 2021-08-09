Pfizer и Moderna планируют третью вакцинацию от коронавируса: эксперт раскрыл детали Новая вакцина будет направлена против штамма "Дельта"

18:22, Сегодня

Известные фармкомпании разрабатывают вакцину, направленную против новых штаммов коронавируса COVID-19. Они планируют, что через полгода-год после второй вакцинации будет проводиться третья.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко.

"ВОЗ сейчас не рекомендует третье введение вакцины. Тут есть несколько моментов. ВОЗ обеспокоена тем, что может не хватить вакцины для того, чтобы вакцинировать людей хотя бы дважды. То есть нам в первую очередь нужно обеспечить полную вакцинацию 30-33 млн человек дважды. Уже хорошо известно, что люди, которые буду дважды вакцинированы, фактически не болеют, а если и болеют, то легче, и значительно уменьшена летальность. То есть вакцинация продемонстрировала, что она нужна", - отметил Комиссаренко.

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По словам академика, когда говорят о третьей вакцинации, речь идет о той же самой вакцине, но также говорят о вакцине, над которой работают наиболее известные компании. Новая вакцина будет направлена против наиболее опасных вариантов коронавируса, в частности, против штамма "Дельта".

"Это фактически та же самая вакцина, только туда внесены небольшие изменения. Pfizer и Moderna планируют третью вакцинацию, которая будет проводиться через полгода или год после второй вакцинации с тем, чтобы вакцина работала более эффективно против опасных вариантов вируса", - сказал он.

Ранее в компании Pfizer, производящей одну из популярных вакцин от коронавируса, подтвердили, что третья доза вакцины усиливает защиту от штамма "Дельта".



В Украине также рассматривают возможность прививки третьей дозой вакцины Pfizer, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации, сообщает РБК-Украина.

Добавим, согласно опросу компании Gradus Research, проведенному 2 июля, большинство украинцев, которые не планируют вакцинироваться, не изменят своего мнения, даже если после этого можно будет ездить в Европу.