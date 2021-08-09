Убийство трех осужденных украинцев в "ДНР": в ТКГ не верят, что тела выдадут Украине Родные погибших рассчитывают похоронить их на подконтрольной Украине территории

19:30, Сегодня

Тела трех украинцев, погибших в исправительной колонии на территории так называемой "ДНР", вряд ли выдадут Украине.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева.

"Так называемые "ЛНР" и "ДНР" очень герметичны в плане выдачи информации, у нас информационный вакуум. Но никто не отменял человеческий фактор, и те знакомые, которые есть на неподконтрольных территориях, люди, которые отбывали наказание с этими ребятами, сообщили нам эту информацию. Позже она подтвердилась родными данных граждан Украины, и родные попросили меня посодействовать в выдаче тел для того, чтобы захоронить их на территории Украины", - сказала Ризаева.

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Советник главы украинской делегации в ТКГ отметила, что у нее большие сомнения относительно реализации данного плана.

"Я не уверена в том, что передадут тела, тем более сейчас, с явными следами насильственной смерти. Я считаю, что они будут всячески препятствовать передаче данных тел, но это мое мнение. Хочется надеяться на то, что хотя бы будет соблюден человеческий закон", - отметила она.

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Напомним, в Кировской исправительной колонии №33 на оккупированной территории Донецкой области убили трех заключенных украинцев, которые были осуждены еще до начала войны с Россией, передает "Укринформ".

Один из трех убитых - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего парня. Второй погибший - Александр Давыдов. Имя третьего неизвестно.

"За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснения личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", - сказала советник главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаева.