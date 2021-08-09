Языковой омбудсмен о Булгакове: школы могут сами выбирать тексты для изучения На выбор директоров школ есть различные образовательные программы, отметил Тарас Креминь

20:14, Сегодня

В Украине заведения образования могут выбирать литературу для изучения, которую считают нужной.

Об этом рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Сегодня на выбор директоров школ есть разные образовательные программы, в зависимости от того, какого типа это заведение. Но в любом случае тексты, которые приобрели мировое признание, которые читались и продолжают обсуждаться, должны иметь место. Нельзя исключать из школьной программы или по крайней мере не давать для чтения как дополнительные тексты те, которые вызвали общественный резонанс. Мы можем так говорить о писателях разных периодов, эпох, в том числе тех, которые давно прошли", - отметил Креминь.

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На вопрос, поддерживает ли он изучение в школе произведений Михаила Булгакова, языковой омбудсмен ответил:

"Нужно понимать, какие тексты Булгакова. Часть из этих текстов написаны в Украине, в том числе, с изображением бурных событий, которые тут происходили... Нет универсальной формулы, что нужно, что не нужно. Мы, слава богу, не живем в диктаторской Беларуси. Учреждение образования может выбирать те тексты, которые считает нужными, в разных контекстах для иллюстрации либо позитивных моментов прошлого, либо чтобы это не повторялось в будущем".

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как украинская сфера обслуживания восприняла норму об обязательном обслуживании на государственном языке.

"Сначала был шквал обращений, жалоб, обид, которые чувствовали люди по отношению к себе в супермаркетах, аптеках, магазинах. Но постепенно, как мы видим, эта статистика растет, но по сути фактов нарушения языковых прав граждан на получение информации и обслуживание на государственном языке мы получаем все меньше и меньше", - сказал он.