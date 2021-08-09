Креминь: Я хочу, чтобы вопрос украинского языка перестал быть политическим Языковой омбудсмен привел пример балтийских стран

22:00, Сегодня

Украинский язык должен быть не яблоком раздора, а языком общения и понимания между всеми гражданами Украины.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"В первую очередь я хочу, чтобы языковой вопрос перестал быть политическим, как во многих странах мира, как в Литве, Эстонии. Но языковое законодательство в Эстонии или Литве работает более 20 лет, есть соответствующие институты, которые занимаются экзаменованием государственных служащих, сертификацией учреждений, это и вопросы стандартизации, утверждения правописаний, и, кроме всего прочего, контроль за правами граждан на получение информации на государственном языке. Я хочу дождаться момента, когда мы перейдем грань языкового вопроса как политического и будем работать над тем, чтобы украинский язык был не яблоком раздора, а языком общения и понимания между всеми гражданами Украины", - заявил Креминь.

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Напомним, доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" выразил возмущение тем, что в Украине существует языковой омбудсмен, который "считает проценты сказанных слов".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский.

В ответ Тарас Креминь напомнил Евгению Комаровском о требованиях языкового законодательства.