Во Львове транспортный коллапс: из-за аварии остановились трамваи и троллейбусы Не ездил почти весь электротранспорт города - это 5 трамвайных маршрутов и два троллейбусных

11:57, Сегодня

Во Львове остановился электротранспорт. Все из-за аварии на высоковольтной линии, сообщили в горсовете. На одной из подстанций депо вышли из строя главный и резервный электрокабели. Подробнее - от корреспондента телеканала «Украина 24» из Львова.

Заторов сейчас нет, но утром львовяне жаловались, что им было сложно добираться на работу, потому что все маршруты, которые остановились, соединяли спальные районы с центральной частью города, не ездил почти весь электротранспорт города - это 5 трамвайных маршрутов и два троллейбусных. Обещали, что к обеду ликвидируют аварию, но мы уже видели первый трамвай на маршруте.

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Произошло сразу две аварии, вышли из строя две высоковольтные линии - одна вчера вечером, а вторая ночью. Как пояснили во Львовэлектротрансе, аварию ликвидируют полностью вручную, потому что кабель деликатный и его можно повредить техникой. Но обещают, что к обеду полностью восстановят движение транспорта.

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Напомним, в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" первый заместитель начальника Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий заявлял, что в Киеве из-за сильного ливня 19 июля в некоторых районах затруднено движение транспорта:

"Были и есть до сих пор определенные сложности в движении на дорогах города Киева, которые связаны с теми погодными условиями, быстрыми и интенсивными осадками, которые произошли сегодня. Случились и пробки, и перекрытие движения на определенных участках дорог. Надо отметить и проспект Победы в направлении на выезд из Киева, и проспект Правды также имеет осложнения на нескольких участках, а также в Святошинском районе есть перекрытие на улицах Живописная и Верховинная в связи с провалом, который образовался там на перекрестке"