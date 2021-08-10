Переменчивая погода в Украине: синоптик рассказала, где будет град, а где - больше солнца "В плане температур эта неделя будет довольно летней - до +30 градусов", - сказала Птуха

13:02, Сегодня

В восточных и южных областях Украины до конца недели погода ухудшится, возможны дожди, шквалы, град, а на остальной территории будет меньше дождей и больше солнца.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

«Основная зона осадков, фронтальные системы будут над юго-востоком Украины - то есть восточные области, частично южные и АР Крым. Остальные области - местами небольшие кратковременные дожди, даже без предупреждения об ухудшении погодных условий. Оно действует только на юго-востоке Украины. Сегодня и в целом к концу недели именно в этом регионе будет поле пониженного давления, иногда кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалистое усиление ветра», - заявила синоптик.

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Она отметила, что остальная территория - Киев и большинство западных, центральных и северных областей - с завтрашнего дня в общем будут находиться уже в поле повышенного давления, то есть антициклона.

«Погода будет более спокойной, уравновешенной, наоборот будет больше солнышка, меньше осадков, и температура в конце недели будет немного повышаться в дневные часы до +30 градусов. А сейчас в течение рабочей недели температура в среднем по Киеву - + 25...+ 28 градусов в дневные часы. В плане температур эта неделя будет довольно таки летней, с умеренными значениями летней температуры - до +30 градусов. Это уже не те 35 градусов, которые у нас были несколько недель назад. Пока такого не видно, хотя такая ситуация не исключена, прогнозы будут уточняться», - отметила Птуха.

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7 августа сообщалось, что погода в Украине испортится, в семи областях объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозировали грозы и шквалы в ночь на 8 августа.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, последние пять лет стали рекордно теплыми:

"К сожалению, мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов, и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше. Причем именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше".